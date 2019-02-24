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Köye inen kurdu çoban köpekleri telef etti

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi’nde aç kalarak yerleşim bölgesine inen kurt, fındık bahçesinde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde aç kalarak yerleşim bölgesine inen kurt, fındık bahçesinde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.


Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde sisli havanın da etkisiyle yolunu şaşırdığı tahmin edilen kurt, fındık bahçesinde koyunların başında bekleyen kangal köpekleri tarafından fark edildi. İki tane kangal köpeğinin saldırısına uğrayan kurt köpekler tarafından öldürüldü. Çoban köpeklerinin yakaladıkları kurdu telef ettikten sonra uzun süre başından ayrılmadıkları gözlendi.

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