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Kuaförden kadınlara jest

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir bayan kuaförü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara ücretsiz saç kesimi yapacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir bayan kuaförü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara ücretsiz saç kesimi yapacak.


Bayan kuaförü Nagihan Takıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm bayan müşterilerinin saç kesimlerini ücretsiz gerçekleştireceğini belirtti. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Takıcı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle her yıl ilçemizde yaşayan bayanlara bugüne özel saç kesimini ücretsiz yapıyorum. Yılda bir kez de olsa bu uygulamayı yapmak benim için çok önemli. Her yıl bu uygulamayı yapmamdaki amacım kadınlarımıza verdiğimiz değerdir. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım” dedi.

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