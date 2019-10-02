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Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, nesli tükenmekte olan küçük akbalıkçıl kuşu kendini bilmez kişilerin saçmalarına hedef oldu.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, nesli tükenmekte olan küçük akbalıkçıl kuşu kendini bilmez kişilerin saçmalarına hedef oldu.


Göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan Aybastı-Perşembe Yaylası'nda türüne nadir rastlanan küçük akbalıkçıl kuşu kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alınan akbalıkçıl kuşu, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.

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