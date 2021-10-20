Kumru ilçesinde eski başkanın aracına silahlı saldırı

Ordu'nun Kumru ilçesinde eski belediye başkanına ait otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin eski Yukarı Damlalı belde belediye başkanlarından Nevzat Kavasoğlu'na ait 52 BP O77 plakalı araca gece saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, araçta ve olay yerinde çalışma başlattı.

Aracın camları kırılarak hasar verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.