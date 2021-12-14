Kumru'da bisiklet yarış turnuvası

Ordu'nun Kumru ilçesinde ‘Kültür, Sanat ve Sporda Ecdadın İzinde' projesi kapsamında bisiklet yarış turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek programı kapsamında, Kumru ilçesinde başvurusu kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan ‘Kültür, Sanat ve Sporda Ecdadın İzinde' projesi kapsamında bisiklet yarışı turnuvası düzenlendi. İlçede ilk kez gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya toplamda 60 sporcu katılım sağladı. Sporcular, yaklaşık 5 kilometrelik mesafede birincilik ödülünü alabilmek için çaba sark etti. Güvenlik önlemlerinin alındığı ve yarış esnasında trafiğin tek yönlü olarak sağlandığı turnuvada dereceye girenlere ise Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin ve Kumru Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Erkuş tarafından bisiklet hediye edildi, ayrıca kura sonucu bir öğrenciye de bisiklet hediye edildi.

Bisiklet yarışı turnuvasına, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Emre Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kaan Özhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin ,İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Erkuş ile öğrenciler ve ilgililer katıldı.