İhlas Haber Ajansı

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Kumru'da depo yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde ahşap bir depoda çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ahşap bir depoda çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.


Olay ilçeye bağlı Güneycik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nami Uyuntu'ya ait depoda yangın çıktığını fark eden çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edildi. Ekipler, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Yangın nedeniyle depodaki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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