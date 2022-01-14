Kumru'da minik öğrenciler için 'c vitamini' etkinliği

Ordu'nun Kumru ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik c vitamini etkinliği düzenlendi.

Kumru Şehit Zekeriya Çalışıcı Anaokulu öğrencilerine yönelik, meyveleri sevdirme, organik meyve suyu tüketimine özendirme ve sağlıklı yaşamın bilinçlendirilmesi için c vitamini etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde kendi portakallarını sıkarak, meyve sularını hazır hale getirdiler. C vitaminin önemi karşı bilinçlenen öğrenciler, etkinlik süresince aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmiş oldu.

Etkinlikte öğrencilere, özellikle kış aylarında hastalıklara karşı korunmak için c vitamininin önemine ve doğal beslenmenin önemine dikkat çekilmiş oldu.