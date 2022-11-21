Kumru'da ‘Tarımsal Ürünler İşletme Tesisi' kurulacak

Ordu'nun Kumru ilçesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi(DOKAP) Başkanlığı desteği ile ‘Tarımsal Ürünler İşletme Tesisi Projesi' hayata geçirilecek.

Kumru Belediye Başkanlığı ve Kumru Ziraat Odası ile ortak hazırlanan proje ile ilçede üretimi yapılan ürünler ekonomiye kazandırılacak. DOKAP Başkanlığı'nın desteklediği proje çerçevesinde fındık ile ceviz kurutma, kırma, kavurma, işleme ve paketleme tesisi, Fizme ceviz helvası üretim tesisi ve meyve işleme tesisi ilçeye kazandırılacak. Bu çerçevede DOKAP ile Kumru Belediye Başkanlığı ve Kumru Ziraat Odası Başkanlığı arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Kumru Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Öngen, ilçeye kazandırılacak olan projenin üreticiler açısından önemli olduğuna değinerek, projenin tamamlandığında ürünlerin değerinin de artacağını söyledi.