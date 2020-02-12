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Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği

Ordu’nun Kumru ilçesinde spor yapan gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin teslimi gerçekleşti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde spor yapan gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin teslimi gerçekleşti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı imkanı ile alınan spor malzemeleri, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Kumru ilçe Davut Yılmaz Spor Salonunda sporculara ve okul müdürlerine takdim edildi. Gençlerin spora yönelmelerini sağlamak ve kendilerini geliştirmek adına yürütülen kampanya kapsamda öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerin yeni spor malzemelerini takdim etmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Kumru ilçemiz gençleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gönderilen spor malzemelerini sporcularımıza ve okul müdürlerimize Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte teslim ediyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bakanlığımız yöneticilerine teşekkür ederim. Malzemelerimiz gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

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