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Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kist hastalığına karşı bilgilendiriliyor

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kist hastalığına karşı bilinçlendirerek, broşür dağıtımı gerçekleştiriyor.


Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kumru İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlara kist hidatik hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hastalığa dikkat çekmek için, esnafa, vatandaşlara ve belirli noktalara broşür bırakan ekipler, hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi gibi konularda insanları bilinçlendirdi.

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