Kurban kesiminde çocuklara dikkat

Kurban Bayramı'nın çocuklara doğru şekilde anlatılması konusunda ebeveynlere uyarılarda bulunan Psikolog İrem Naz Kırım, “Dinimizin gereklerini yerine getirirken hem hayvanları uygunsuz şekilde kurban etmemeye hem de onları kesime tanık ederek çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkilememeye özen göstermeliyiz” dedi.

Kurban Bayramı'nın Müslüman âleminin dini gereklerini yerine getirdiği, tüm ailelerin bir araya geldiği, kalabalık sofraların kurulduğu, özlemlerin giderildiği, kurban etinin paylaşılmasıyla şükran ve paylaşmanın öneminin hatırlandığı bir bayram olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Psikolog İrem Naz Kırım, çocuklara verilmesi gereken mesajlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

12 yaşından küçüklere kurban kesimi izletilmemeli

Bir hayvanın kurban edilmesini soyut döneme geçememiş 12 yaş altı çocuklar için uygun şekilde anlatmanın çok kolay olmadığını söyleyen Psikolog İrem Naz Kırım, “Soyut dönem evresine geçememiş bir çocuk ölümü, ölümden sonraki hayatı, dinin gereklerini anlamakta güçlük çekebilir. Bu nedenle bir hayvanın dinimizin gereğince öldürülmesi hem dine karşı hem de kurbanın kesilmesini isteyen yakınlarına karşı olumsuz duygular beslemesine neden olabilir. Bu nedenle 12 yaşından önce çocukların kurbanın kesimine şahit olmaması bir çocuğun psikolojisi için gereklidir” diye konuştu.

Ebeyevnlere tepkili olabilir

Özellikle çocuklara sevgiyi aşılarken bir hayvana zarar verildiğini gördüğünde çocukların ebeveynlerine karşı tepkisinin değişebileceğini söyleyen Psikolog Kırım, “7 yaşından önce çocuklarda kan, şiddet, hayvanlarının ayaklarının bağlanması, can çekişinin izlenmesi, kanının akıtılması yıllarca unutamayacağı bir travmaya dönüşebilir. Bir süre sonra da davranışlarında saldırganlık, çabuk sinirlenme, büyük tepkiler verme, altını ıslatma, ağlama krizleri, gece kâbusları görülebilir. Yemek seçmeye, et yemeyi reddetmeye, bıçaktan korkmaya, yalnız kalmaktan çekinmeye başlayabilir. Kurban kesimi çocuklarda yalnızca hayvana zarar verilmesi olarak algılanabilir. Hayvana zarar verildiğini düşünen ve kurban kesimine şahit olan çocuk buna benzer her durumda artık genelleme yaptığı için başka bir nedenle çok az miktarda kan görse dahi kaygı ve korku belirtileri gösterebilir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaları kesinlikle yapmayın

Kurban Bayramı'nda 12 yaşından küçük çocuklara “Allah böyle istedi, dinimizin gerekleri bunlar, eğer kurban kesilmeseydi insan kurban edilecekti” gibi açıklamaların doğru anlaşılamayacağının altını çizen Psikolog İrem Naz Kırım, “Çocuklar dini, onuru, sevabı, günahı, Allah'ın buyruklarını ancak 9 yaştan itibaren mantıklı düşünmeye başladıkça kavramaya, 12 yaşından itibaren de anlamaya başlar. Bu yaşlardan daha küçük çocuklara kurban ritüelini bu cümlelerle anlatırsanız, sevdiklerinin elinden alınacağını düşünebilir ve bundan kaygı duyarak psikolojik olarak olumsuz etkilenebilir. İlerleyen dönemlerde dini duygulara yabancılaşabilir ve hayvanlarına zarar verdiğini düşünerek ailesine sırtını dönebilir, korkularından dolayı ailesine bağımlı yetişebilir” dedi.

Çocuklara Kurban'ın manevi yönü basit bir dille anlatılabilir

Psikolog İrem Naz Kırım 12 yaşından küçüklere kurban bayramının “Büyümek ve gelişmek için yemek yiyoruz. Et de büyümemiz ve güçlenmemiz için çok önemli bir yiyecek. Eskiden bir Peygamber (Hz. İbrahim) varmış. Allah'ı çok severmiş. Allah da onu çok sevdiği için Kurban Bayramı'nı hediye etmiş. Biz de bugünü kutlamak için her yıl bir araya gelip, kestiğimiz kurbanın etini ihtiyacı olan kişilerle paylaşıyoruz ve hep beraber yemekler yiyoruz” şeklinde daha basit bir dille açıklanabileceği önerisinde bulundu.