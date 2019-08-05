Kurban pazarında alıcı da satıcı da memnun değil

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ordu'nun Fatsa ilçesinde kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını beklerken sahipleri de şimdiden kara kara düşünmeye başladılar.

Ordu'da, kurban satıcıları ellerindeki hayvanları satmak için neredeyse maliyetine hayvanlarını satmaya çalıştıklarını, yine de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kurban pazarında kendilerinden başka hiç kimsenin olmadığını söylediler.

Kurtuluş Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kurulan pazarda vatandaşlar kurbanlıkların fiyatlarını pahalı bulduklarını belirtirken satıcılar ise alıcılarla aynı fikirde değiller. Yem fiyatları başta olmak üzere maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen besiciler, birkaç yıl sonra bu maliyetlerin bu şekilde devam etmesi halinde çok sayıda besicinin bu işi bırakacağını, işi sadece şirketlerin yapacağını ve işlerinin daha da kötüye gideceğini ifade etti.

"Yem desteğinin verilmesini talep ediyoruz"

Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, “Geçen yıla oranla bu yıl işlerimizde düşüş yaşanıyor. Yem fiyatları geçen yıl 45 TL idi bu yıl ise 90 TL. Ama kurbanlıkların fiyatları geçen yılla aynı. Besicilik ve kurbanlık yetiştiren herkes mağdur. Hisse olaylarında ise bazı kurum ve kuruluşlara vatandaşlar daha fazla ilgi gösterince ister istemez işlerimizde ciddi derecede düşüş oldu. Kurbanda kan akıtmak gerekiyor, dini yönden bu durum dikkate alınır. Hisseli verilen kurumlara kurbanlıkların fiyatları 750-800 TL olunca vatandaş bu tercihini kullanıyor. Vatandaş bu bağışı yaparken ne kurbanını görüyor ne kesildiğini görüyor. Kurban kesme kararı alan vatandaşlarımız kurbanını kendilerini kessinler bizim tavsiyemiz bu yöndedir” dedi.

"Günübirlik planlar yapıyoruz"

35 gündür kurbanlıklarımı satmak için bölgede açılan tüm hayvan pazarlarına gittiklerini söyleyen Kemal Sönmez, “Her geçen yıl bir önceki yıla aratır oldu. Fiyatlar çıkacağına aksine düşüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Günübirlik planlar yapıyoruz. Pazarda alıcı adına kimse yok. İnsanlarda alım gücü azaldı ve ekonomik krizi ciddi derecede hissediliyor” diye konuştu.

"Maliyetler yükseldi"

"Kurban pazarında hayvan var ama onu alacak kimse yok" diyen Yaşar Akıllı, “Maliyetler önceki yıllara göre biraz yükseldi. Maliyet yüksek olunca da besici de buna bağlı olarak zarar etmemesi gerek. Besici alın terini alması gerek ama maalesef öyle bir piyasa var ki bu duruma müsaade etmiyor” şeklinde konuştu.

Geçen yıla oranla daha düşük satış yaptıklarını söyleyen Uğur Erkoç isimli besici, “Besiciler olarak zor günler geçiriyoruz. Durumumuz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hayvanları en ucuz şekilde satmaya çalışıyoruz fakat kimse almayınca kara kara düşünmeye başladık" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız son günleri bekliyor diye umut ediyoruz"

Kurbanlık satışlarının çok yavaş olduğunu söyleyen Fevzi Fındık isimli kurbanlık hayvan satıcısı, “Vatandaşlarımız sanırım son günleri bekliyor kurbanlık almak için. Fındık olunca bölgemizde vatandaşlarımız kurban kesmiyor fakat fındık olmadığında daha fazla kurbanlık kesen oluyor. Bu tespitimi yıllardır yaparım. Besiciler bu zor durumdan büyük zarar görecekler. Şirketleşmeye doğru gidiyor hayvan satıcılığı. Hepsi iflas edecek. Bir de şunu belirtmek istiyorum: Bir hayvanı görmeden, kanını akıtmadan 725 TL'den başlayan hisseye girmelerini ben çok inandırıcı bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yıl istedikleri satışı yapamadıklarını belirten Sedat Adatepe ise “Fiyatlar geçen yıla göre düşük ve işlerde ciddi derece azalma var. Ekonomik kriz var ve vatandaşlarda alım gücü olmayınca maalesef besicisi büyük sıkıntı yaşıyor” açıklamasında bulundu.