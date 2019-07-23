Kurbanlık alacaklara tavsiyeler

Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, kurbanlık olarak Ordu'da bu yıl 17 bin 406 büyükbaş, 12 bin 148 adet küçükbaş olmak üzere toplam 29 bin 554 adet hayvanın mevcut olduğunu belirterek, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da hayvan satışlarında hareketlilik olduğunu hatırlattı. İl dışı hayvan hareketlerinin veteriner sağlık raporuyla, il içi hayvan hareketlerinin ise hayvan pasaportu veya nakil belgesi ile yapıldığını ifade eden Yılmaz, insanların büyükbaş hayvan alımı yapmadan önce kulak küpesi ve pasaportlara, küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ile nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Belgesiz hayvanları satın almayın uyarısı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, belgesi bulunmayan kurbanlıkların satın alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise ‘veteriner sağlık raporu' olup olmadığına dikkat etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Ayrıca, ilimizde kesilen hayvan sayısını belirlemek ve hayvan kayıtlarının güncelliğini korumak amacıyla, kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim edilmelidir” dedi.

“Ordu'da toplam 29 bin 554 kurbanlık hayvan var”

Ordu ilinin, hayvan varlığının kurbanlık hayvan ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kurbanlık olarak ilimizde bu yıl 17 bin 406 büyükbaş, 12 bin 148 adet ise küçükbaş hayvanımız mevcut. 2018 yılında ise kurbanlık olarak kesilen büyükbaş hayvan sayısı 9 bin 432 adet, küçükbaş hayvan sayısı ise 10 bin 119 adet gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere kurbanda kesilebilecek hayvan varlığımız ilimiz ihtiyacını fazlası ile karşılayacak durumda olduğundan kurban bayramında vatandaşlarımız kurbanlık hayvan temini hususunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kurbanlıklar sanal ortamdan denetlenecek

Yılmaz ayrıca, kurbanlık hayvanlara ait bilgilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulamalarından erişilebileceğini ifade ederek, Kurban Bayramı boyunca nöbetçi veteriner hekimlerin il genelinde görevde bulunarak, gereken tedbirleri alacağını da sözlerine ekledi.