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Kurtlar sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir sürüye saldıran kurtlar, 10 koyunu telef etti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sürüye saldıran kurtlar, 10 koyunu telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Güneycik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, İhsan ve Orhan K. isimli kardeşlerin sürüsüne kurt saldırdı, bir koyun telef oldu. Bir süre sonra sürüye yeniden saldıran kurt, koyunları parçalayarak telef etti. Toplamda 10 koyunun telef olduğu saldırıda geriye koyunların iskeletleri kaldı.


Besiciler, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalardan dönüş yolunda, bu tür olaylarla karşılaşmamak için daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çektiler.

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