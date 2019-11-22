Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak"

Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir sizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Ordu Valisi Seddar Yavuz, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Basın mensuplarının, bazı partilerin gündeminde olan erkem seçim tartışmaları sorularını cevaplayan Kurtulmuş, erken seçimin, öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir mesele olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen erken seçimleri hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye'de de geçmiş dönemlerde erken seçim oldu. Şunu çok açık ifade ederim Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 tane önemli seçim gerçekleştirdi. Genel seçimler, yerel seçimler, anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısı ile Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı. Ve bu seçimlerden sonra bundan sonra ne söyledik, bundan sonra 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapması mümkün değildir, 2024'e kadar da yerel seçimler gündeme gelmeyecektir. Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin, hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım. Yani herhangi bir gurup parlamento seçim yenilemek istiyorsa, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısı ile erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin gündemi seçimle meşgul edilmek isteniyor"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Dolayısı ile bu muhalefetin biraz nefes almak, özellikle Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu bu büyük siyasi liderlik ve uluslararası alanda ortaya çıkan bu üstün performans dolayısı ile muhalefet herhalde biraz rahatsızlık duydu. Onun için biran evvel bir seçime gidelim, erken seçime gidelim, Türkiye'nin gündemi tekrar seçimle meşgul edilsin, böyle bir ortamda, bu kadar sınama ile karşı karşıya iken DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'den Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege'de yeniden Türkiye'ye karşı bir takım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur, erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'te genel seçimi, 2024'te de Allah nasip ederse yerel seçimi yaparak Türkiye yoluna devam edecektir. Şimdi meselemiz Barış Pınarı Operasyonu'nda sahada askeri olarak kazandığımız, istihbarat olarak kazandığımız, masada da diplomatik olarak büyük mesafe aldığımız bu meseleyi daha ileriye götürmek, taşımak ve Türkiye'nin bölgedeki hakkını ve hukukunu koruyan bu performansı taçlandırmak meselesidir."

"Seçim vaktinde yapılacaktır"

"Bundan sonra da siyaseten daha güçlü ve dik bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslararası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir" diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023-2024'te Türkiye birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel seçim olmak üzere inşallah o tarihlerde gidecektir" şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Vali Seddar Yavuz, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.