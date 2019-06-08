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Kurtulmuş ve Güler'in penaltılarında centilmenlik kazandı

Ordu siyasetinin iki dost ismi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Hilmi Güler, penaltı atışlarında kozlarını paylaştı. İki siyasetçinin penaltı atışlarında centilmenlik kazandı.


Bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da 2 gündür ziyaretlerini sürdüren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mesudiye, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde vatandaşlar ile buluştu. Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte, yoğun programlarını tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçen iki dost siyasetçi Kurtulmuş ve Güler, Ulubey ilçesinde bulunan halı sahada penaltı atışlarında boy gösterdi.


Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın kaleci olduğu penaltı karşılaşmasında 5'er kez atış gerçekleşti. Kurtulmuş ve Güler'in gerçekleştirdiği atışlarda, her iki tarafta karşılaşmayı 5 puanla bitirirken, centilmenlik kazandı. Renkli görüntülerin kaydedildiği karşılaşmada, siyasilerin profesyonelleri aratmayan vuruşları dikkat çekti.

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