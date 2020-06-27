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Kurul Kalesi'nde tarih ve doğa iç içe

Ordu’da tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran Kurul Kalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Ordu'da tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran Kurul Kalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.


Altınordu ilçesinin Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan antik yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi'nde, ziyaretçiler doğa ve tarihle adeta baş başa kalıyor.


Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki zirve bir kaya üzerinde kurulu kalenin alt kısmından Melet Irmağı akarken, Ordu şehir merkezinin tüm güzelliği çok rahatlıkla görülebiliyor.


Kaleyi ilk defa ziyaret eden Halit Yılmaz, Kurul Kalesi tarihin ve doğanın içe içe olduğu ender yerlerden birisi olduğunu söyledi.


2 bin 100 yıllık tarihe ev sahipliği yapan kalenin kendilerini çok etkilediğini dile getiren Yılmaz, "Doğa ve tarih birbiriyle adeta uyum içinde olan bir yer. Ordu merkezinden 13 kilometre uzakta bulunan kaleden Ordu ve çevresi çok rahatlıkla görülebiliyor. Burayı herkesin görmesini ve temiz kullanmasını yürekten istiyor ve tavsiye ediyorum" dedi.

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