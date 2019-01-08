"Kurul" sergisi Ünye'de açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Hizmet Binası Sanat Galerisinde, "Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" adlı fotoğraf ve envanter sergisi açıldı.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'ne ilişkin fotoğraf ve envanterleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şahin Sevinç, “Tarihini bilmeyen kültürünü bilemez. M.Ö 2 bin 300 yılındaki hayat gerçekten güzel. Kurul Kalesi Ordu'nun tanıtımında çok büyük bir katkı sağladı. Bu 3 ilin ve üniversitenin çalışmasıyla ortaya çıkan bir çalışmadır. Bu güzel eserlerin asılları müzede. Ama resimlere bakarsanız nerelerde bulunduğunu, hangi tarihte yapıldığını, kültürün ne olduğunu anlayacaksınız. Geçmişte yaşanan hayat tarzları ortaya koyma açısından güzel bir şey ve bunun ilk sergisini Ordu'da yaptık” dedi.

Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül ise, “Bu tarihi eserler tabii ki insanlarımızın geçmişte yaşamış olduğu tarihi güzellikleri görmesiyle bir kat daha ufkumuzu açıyor. İnsanlar genç yaşta bunun farkına varamıyor ama belli bir yaşa gelince onların önemini bir kat daha fazla anlıyorlar. Dolayısıyla gençlerimizin de bu sevgiyi aşılamamızın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ünye Kalesi'ni de bu şekilde güzel bir restorasyon edilerek böyle salonlarda huzurunuza sanatseverlerin beğenisine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul” isimli serginin 8 Şubat Cuma gününe kadar açık kalacak. Açılışa ayrıca AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kent Konseyi Başkanı Adnan Sobi ve çok sayıda davetli katıldı.