İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti

Ordu’da bir kişi köy evindeki elektrik saatine yuva yapan kuş nedeniyle elektriği kapalı tutuyor.

Ordu'da bir kişi köy evindeki elektrik saatine yuva yapan kuş nedeniyle elektriği kapalı tutuyor.


Ordu'da üç çocuk annesi Hasret Dursun, örnek bir davranışa imza attı. Kız kardeşine ait köy evinin elektrik saatine yuva yapan kuşun yavrularını elektrik çarpmasın diye evin elektriğini kesti.


Ulubey ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde Hasret Dursun isimli bayan kız kardeşine ait köy evinde, elektrik saatinin içerisine yuva yapan kuşun 7 yavrusunun büyümesi için evin elektriğini kapalı tutuyor.


Yavruların yuvadan uçana kadar elektriği kullanmayacağını dile getiren Hasret Dursun, “Evin elektrik saatinin içerisine kuş bir süre öncesinde yuva yaparak yumurtladı. Şu an yuvada 7 tane yavru var. Yuva elektrik saatinin içinde olduğu için yavruları elektrik akımına kapılabilir endişesi taşıyorum. Bu nedenle evin elektriğini açmıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.