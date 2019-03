Ordu'nun Ünye ilçesinde Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından, 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve Ünye Halk Kütüphanesi ile ilgili hazırlanan slayt gösterisinin sunumu ile devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından hafta 12.si gerçekleşen ilkokul öğrencileri arası masal anlatma ve canlandırma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve kütüphaneden en çok faydalanan okuyuculara ödül verildi.

Programda konuşan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, "Kütüphanemiz, personelleri ile ortak akıl ve ruhla hizmet vermektedir. Fedakarlık, güler yüzlü, samimi ve kime hizmet ettiğini bilerek çalışmalar yürütmektedir. gelen her kullanıcı nereye geldiğinin farkına varması, bizimle mutlu olması birlikteliğimizin sürekli olması için çapa göstermekteyiz. Gelen her çocuk bizim için kendi evladımızdır ben duygusundan biz algı seviyesine çıkması için insanımızın yettiğince anlatmaya devam ediyoruz. Kütüphane hizmet katına gelip kapıdan içeriye giren her kişiye iyi güzel de anlatacak bilgimiz, kültürümüz ve kucaklayacak yüreğimiz vardır. Bu amaçla genel kütüphanecilik ve enformasyon hizmetleri yanında, geleceğe yönelik kütüphane gönüllümüz Nil Kocaoğlu ve kütüphanecilik Selma Korkmaz tarafından birlikte yürütülen 'Değerlimiz temalı okuyorum, öğreniyorum okuduklarımı ortak değerlendiriyorum' konulu etkinlik yürütüyoruz 2. olarak Anadolu lisesi edebiyat öğretmeni Merve Ürer hocamız koordinesinde Yazarlık Atölyesi programını yürütüyoruz. 3. etkinlik ise daha kapsayıcı ve programlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak Kütüphaneler Öğrencilere Göz Kırpıyor Projesi'ni yürütüyoruz" dedi.

Program sonunda en çok kitap okuyanlara ödülleri verilirken, programda en güzel masalı anlatan Beren Nal, "Keloğlan Açıl Sofram Açıl" adlı oyununu sergiledi.

Programa ayrıca Ünye Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.