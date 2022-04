Kütüphaneye hayat katanlar ödüllendirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle ‘Kütüphanede Hayat Var' temalı program düzenlendi.

Her yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve 58. Kütüphane Haftası nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesi öncülüğünde düzenlenen programda, en çok kitap okuyan öğrenciler kaymakamlık tarafından ödüllendirildi.

“Her yaşa uygun hayat Kütüphane'de”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün 'Kütüphanede Hayat Var' temalı programda konuşan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, “Okumak boş zamanları değerlendirmek için değil, kendimize olan değer katma mücadelesinde planlı zaman dilimlerinde yapılması zorunlu faaliyetlerdir. Okuduğumuz kitaplardan bir takım değerler, dersler çıkarabilirsek, içimizde üzerinde yaşadığımız vatan ve sosyal dokuya yön veren kahramanlardan birini oluşturabilirsek hayatımızda resetleme, formatlama her gün yeniden yapılıyor demektir. Kütüphanelerimiz hayatın her alanına, her yaş gurubunun istek ve beklentilerine yönelik hizmet ürettiği içinde kütüphanelerde hayat vardır. Boş zamanları kaliteli etkinliklerle geçirmek, sosyal ve kültürel programlara katılmak, el becerileri kurslarına dahil olmak ve kaliteli zaman geçirmek isteyenler içinde kütüphanede hayat var diyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kitap okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ödüllerini verdi.

Program yeni gelen kitaplar sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.