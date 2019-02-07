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Kuyuya düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ordu’da temizlik yapmak için inmeye çalıştığı su kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Ordu'da temizlik yapmak için inmeye çalıştığı su kuyusuna düşen işçi yaralandı.


Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan üniversite yerleşkesi içerisinde su kuyusuna temizlik amaçlı inmeye çalışan Murat Aydemir isimli işçi, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaralı şahsı yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkarttı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaralı, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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