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Kuzey Yıldızı'ndan sokak hayvanlarına şefkat

Özel bir televizyonda yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisi oyuncuları çekimlerin gerçekleştirildiği Ordu’da sokak hayvanları için mama dağıttı.

Özel bir televizyonda yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi oyuncuları çekimlerin gerçekleştirildiği Ordu'da sokak hayvanları için mama dağıttı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan dizi oyuncuları Zeynep Koltuk, Gizem Güneş, Güzin Usta, Merve Şen, Emrah Özdilek ve Uğur Demirpehlivan, caddede sokak hayvanlarını korumak ve onlara sevgiyle yaklaşmayı farkındalık için mama dağıtımı yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dizi oyuncularına Ordu'nun tanıtımına katkıda bulundukları ve böyle bir etkinliğe destek vermelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.


Bu etkinliğin ardından 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi oyuncuları Ordu Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret etti. Dizi oyuncuları barınakta bulunan hayvanlarla keyifli bir gün geçirdiler. Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı sahipsiz sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına kavuşması, yaralı hayvanların tedavi edilmesi, terk edilen hayvanlara sahip çıkılması, hayvan barınaklarında yapılan iyileştirmeler ve hayvan ambulansı gibi uygulamaları, dizi oyuncuları ve vatandaşlardan tam not aldı.

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