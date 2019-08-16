Levhalar karardı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu sınırları içerisindeki bazı uyarı levhalarının ‘çalışmaması' sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Samsun'dan Ordu ve karşı istikamette bulunan uyarı levhalarının Ordu sınırları içerisinde bulunanlarının bir kısmının çalışmaması dikkat çekiyor. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız sınırı, çalışma, trafik kazası gibi konularda uyarması gereken uyarı levhaları bir süredir çalışmıyor. Sürücülerin bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na hakim olmadıklarını belirtirken özellikle tünel girişlerindeki büyük uyarı levhalarının çalışmamasının tehlikeleri beraberinde getirebileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.