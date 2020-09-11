İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde 11.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 11. sınıf öğrencisi sabah yatağında ölü bulundu.


Aybastı Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Şahin Kete (15), dün akşam ailesiyle sohbetin ardından uyumak için odasına geçti. Sabah ailesi tarafından kahvaltıya çağrılan Şahin Kete, ses vermedi. Aile fertleri, Kete'nin odasına girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi geçirmesinden şüphelenilen Şahin Kete'nin cesedi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.