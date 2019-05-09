Liseli gençlerden annelerine şiir

Ordu'nun Ünye ilçesinde Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle program düzenledi.

Ordu Valiliği'nin Önem Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle okulun öğretmen ve öğrencileri şiirler ve şarkılar ile Anneler Günü'nün ve annelerin önemi vurgulandı. Programda zaman zaman duygusal anların da yaşanırken, öğrencilerin şiirleri büyük beğeni topladı.

Okulun alan dersi öğretmeni Songül Korkmaz, "Hemen herkesin bu özel gün ile ilgili planları vardır. Kimimiz bir öpücükle, kimimiz ise bir kaç satır söz ile annesinin gönlünü alır. Bugün bizler mısralar arasında annemizi aradık ve sözlere sığındık. Her birimize farklı duygular tattıracak ve anıları hatırlatacak olan bu özel günde başta Şehit anneleri olmak üzere bütün fedakar ve özverili annelerin anneler gününü kutluyor, geleceğin anneleri olacak olan öğrencilerimin de güçlü, donanımlı ve aydın anneler olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Öğrencilerin verdiği mini konserde duygulu anlar yaşayan veliler, daha sonra öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.