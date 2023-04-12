Liseli öğrenciler Ramazan geleneğini canlandırarak okulda yaşatıyor

Ordu'nun Ünye ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde açtıkları Ramazan Sokağı'nda adeta geçmiş gelenekleri yaşatıyorlar.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Değerler Eğitim Kulübü tarafından “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi eşliğinde geçmiş gelenekleri canlandırmak amacıyla okul koridorunda “Ramazan Sokağı” açıldı. Birbirinden farklı etkinliklerin yaşatıldığı sokakta şerbet, tatlı, pide, mukabele, Ramazan teravihi, Ramazan evi gibi birçok görsel canlandırılarak öğrencilere ve gelen misafirlere uygulamalı anlatıldı. Sokağın açılışında ramazan davulcusu manilerle okul koridorlarında canlandırma yaparken, izleyenlere ve okul idarecilerine ise keyifli anlar yaşattı. Ramazan ayının sonuna kadar açık kalacak sokak ise, dışarıdan gelen veliler ve öğrenciler ziyaret ediyor.

“Kaybolmaya yüz tutmuş geleneğimizi bu sokakta yaşatıyoruz”

Geçmiş ramazan geleneklerini uygulamalı olarak şimdi nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Tamer Uysal, “Gün geçtikçe bakıyoruz ki ramazan kutlamalarında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu kültürümüzde var olan Ramazan geleneğimizi unutmaya veya kaybetmeye doğru gidiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız kaybolmaya yüz tutmuş kadim geleneğimizi yeniden ortaya çıkarmak için bizlerle paylaştılar. Bizler de bu projelerini destekledik. Dolayısıyla öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber güzel bir çalışma yapma için niyetlendiler. Görüldüğü gibi davuluyla, şerbetiyle, tatlı çeşitleriyle, pidesiyle, mukabelesiyle, Ramazan teravihi görselleriyle, Ramazan eviyle burada bir görsel ortam oluşturduk. Daha doğrusu bir Ramazan hatırası oluşturmak istedik. Yine Ramazan aylarımızın vazgeçilmezi olan davulcumuzu da, topumuzu da burada eksik etmedik. Bunu velilerimizin ve diğer öğrencilerimizin beğenisine sunduk” dedi.

“Ramazan bizim ibadet ve kültür ayımızdır”

Ramazanın ibadet ve kültür ayı olduğunu da sözlerine ekleyen Uysal, “Burada çocuklarımız bundan 30-40 yıl kadar önce bizlerin zamanındaki olan Ramazan aylarını yaşayamadılar. Yani bir bakıma öğretmenlerimiz, öğrencilerimize çocukluğumuzun geçmişten gelen geleneğimizi yaşatmayı arzuladılar. Ramazan aynı zamanda bir kültürdür ve kültürüyle birlikte var olmaktadır. Yine Ramazan bir ibadet ayıdır” diye konuştu.