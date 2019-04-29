Liseli Umut'un ani ölümü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde 18 yaşındaki Umut Çıtır henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı hayatını kaybetti.

İlçede genç Umut'un ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken Umut Çıtır'ın ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. Çamaş Türk Telekom Programlı Lisesi son sınıf öğrencisi olan Umut Çıtır, Çamaş Şelalesi mevkisinde rahatsızlandıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine ambulansla sevk edilerek tedavi altına alındı. Çıtır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.