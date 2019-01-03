İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maganda kurşunu aracın tavanını deldi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonucu bir kurşun park halindeki otomobilin tavanını delip geçti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonucu bir kurşun park halindeki otomobilin tavanını delip geçti.


Kurşunu isabet ettiği otomobilde maddi hasar oluştu. Havaya atılan silahlardan aracına kurşun isabet ettiğini söyleyen Murat Koç, “Evim Evkaf Mahallesi'nde. Yeni yılın ilk saatlerinde havai fişekle beraber silah sesleri de duyduk. Sabah aracımın yanına gittiğimde tavanının delik olduğunu ve kurşun isabet aldığını gördüm. Magandalar yine yaptılar yapacağını ve ben onlardan şikayetçiyim. Kendim restoranda çalışıyorum ve aracımın zararını kim karşılayacak bilmiyorum. Artık bu silah atma olayları bitsin. Aracımın olduğu yerde bir vatandaş olsa ve kendine zarar gelse bunun hesabını kim verecekti. Ucuz atlattık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.