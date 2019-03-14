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Mağdur apartman sahiplerine kaymakamlık ve Kızılay sahip çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçen günlerde yıkılma tehlikesi yüzünden boşaltılan 10 katlı binanın sakinlerine Fatsa Kaymakamlığı ve Kızılay Şube Başkanlığı sahip çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen günlerde yıkılma tehlikesi yüzünden boşaltılan 10 katlı binanın sakinlerine Fatsa Kaymakamlığı ve Kızılay Şube Başkanlığı sahip çıktı.


Fatih Mahallesi'ndeki evlerinden, yıkılma tehlikesine karşı güvenlik nedeniyle çıkartılan apartman sakinleri Fatsa'da bir otele yerleştirildiler. AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar da mağdur ailelere her anlamda sahip çıkacaklarını, otel masraflarını kendileri tarafından karşılanacağını söyledi.


Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise mağdur ailelere 1 yıllık ev kirası yardımında bulunacaklarını ifade ederken, Kızılay Fatsa Şube Başkanı Gökhan Hocaoğlu da gıda, giyecek ve yaşam malzemelerini mağdur vatandaşlara ulaştıracaklarını açıkladı.

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