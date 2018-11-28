Mahalleliden yaylada yapılaşmaya tepki

Ordu'nun Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi'ne bağlı Aralık Yaylası'ndaki vatandaşlar dışarıdan gelen yerleşimcilerin beton evler yapmasına tepki gösterdi.

Ünye ilçesinin Tekkiraz Mahallesi Fatih Meydan mevkisinde bulunan yöre halkı, Aralık Yaylası'nın geniş alan olmasından dolayı hayvancılıkla uğraşıyor. Yaylada dışarıdan gelen yabancı yerleşimcilere tepki gösteren vatandaşlar bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Yıllardır bu yaylalarda tarımla uğraştığını ifade eden 55 yaşındaki Adem Sezgi, "Bizler burada atalarımızın doğduğu günden itibaren tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yıllardır Araklı Yaylası'nın yöre insanları bu mevkide hayvanlarını otlatıyor. Kendi yaylalarının olmasına rağmen bizim bu mevkideki yaylaya beton evler yaparak yerleşim kurmaya çalışıyorlar. Bizler bütün yetkililere bildirdiğimiz halde buradaki beton ev sorunu halen devam etmektedir. Bir an önce buna bir çözüm bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

"Burada kaçak bir yapılaşma halen devam etmekte”

Yıllardır yaşadığı yaylada böyle sorunlar olduğunu söyleyen 50 yaşındaki Dursun Ocak, "Devletimizin bütün kurumlarına gittiğimiz halde burada kaçak bir yapılaşma halen devam etmektedir. Dilekçelerimizi verdik. Köyün muhtarı bizlerle halen ilgilenmiyor. Karşı köyün muhtarı ile bizim köyün muhtarı sanki birlik olurmuşçasına her ikisinden de cevap alamıyoruz. Hayvan otlatacak kadar olan yaylamız bu gün beton ev ve kulübelerle doldu taştı. Bu sorunun bir an önce kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kumru Kaymakamlığından açıklama geldi

Olaya ilişkin olarak Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek yaptığı açıklamada, "O yaylaya vatandaşlarımız hayvanlarını otlatabilir. Devletimiz teşvik amaçlı vatandaşlarımızın hayvancılığı yapması açısından onlara bu imkanı tanıyor. Ancak bu imkan dediğimiz ev ya da oraya bir yerleşim olayı asla değildir. Yaylada hayvanlarını otlatan barınacağı kadar yeri yapar, daha sonrasında ayrıldığında arkasında tek bir parça odun bırakmayacak şekilde orayı terk eder. Bu bölgeyi asla birilerinin sahiplenmesi söz konusu değildir. Buradaki olay devletimizin iyi niyetli olduğunun göstergesi var. Biz vatandaşımıza orayı şu saat terk edeceksiniz denilmediği için yayla halkı orayı benimsemeye ve sahiplenmeye başlıyor. Buna kesinlikle asla izin verilmeyecektir" şeklinde konuştu.