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Mahsur kalan kediyi hayvan ambulansı kurtardı

Ordu’da iki katlı binanın çatı katında günlerdir mahsur kalan kedinin imdadına hayvan ambulansı yetişti.

Ordu'da iki katlı binanın çatı katında günlerdir mahsur kalan kedinin imdadına hayvan ambulansı yetişti.


Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde vatandaşlar iki katlı binanın çatısında bir kedinin günlerdir miyavlayarak mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesini aradı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının hayvan ambulansı kısa zamanda olay yerine geldi. Binanın çatısına çıkan ekipler günlerdir mahsur durumda bulunan kediyi kurtardı.


Tedavi altına alınan kedi, rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakılacak.

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