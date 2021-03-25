Marmaris Ticaret Odası'ndan Marmaris'e koloni getiren arıcılara çağrı

ORDU (İHA) – Türkiye'nin en önemli çam balı üretim merkezi konumundaki Marmaris'in balını değer katmak amacıyla “Marmaris çam balı"na coğrafi işaret tescili alan Marmaris Ticaret Odası, bölgede üretim yapan arıcıların logolarını alabileceğini açıkladı. Ordu, Denizli, Afyon, Konya gibi ülkenin değişik illerinden bölgeye gelen arıcıların bu konuda odanın telefonunu arayarak da hizmet alabileceği belirtildi.

Son dönemde giderek artan gıda denetimleri sonucu ortaya çıkan sahte çam balları nedeniyle bal üreticileri de kalitenin belgelenmesine ihtiyaç duymaya başladı. MTO'nun başvurusu sayesinde coğrafi işaret kapsamına alınan Marmaris çam balı sayesinde, bal üreticileri de ürettikleri balın kalitesini garantilemiş olacak.

Hasat zamanı gelmeden yapılacak coğrafi işaret kullanım başvuruları sayesinde Marmaris'te çam balı üretimi yapan arıcıların, elde edecekleri mahsulü gerçek değerinde müşteri ile buluşturması hedefleniyor. Bu nedenle Marmaris çam balı üretimi yapan tüm ülkedeki arıcıların önümüzdeki süreçte Marmaris Ticaret Odası'ndan alacakları ‘Marmaris Çam Balı Logosu'nu kullanarak ile balın kalitesini garantileyerek hem üreticinin hem de tüketicinin güvence altına alınacağı belirtildi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret bal üreticilerinin ürünlerini garanti altına almasını sağlayan, güvenilirliklerini tescilleyen bir durumdur ve bu durumda ücretlere de yansıyacaktır. Marmaris'e arılarını getiren tüm arıcılarımızı, bal üreticilerimizi coğrafi işaretlerini almaları için odamıza davet ediyorum" dedi.