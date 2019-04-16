Matematik Olimpiyatları ödül töreni

Ordu'nun Fatsa ilçesinde “4. Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı” gerçekleşti.

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen olimpiyata 18 okuldan 72 öğrenci katıldı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde okulun koordine ettiği matematik olimpiyatında öğrenciler derece yapmak için kıyasıya yarıştı.

Programın açılış konuşmasını Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Acar gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Yarışmalar sonucunda birinci TOKİ Ortaokulu Feyza Zeynep Bilgi olurken, ikinci TOKİ Ortaokulu'ndan Ahmet Yağız Çuhadar, üçüncü ise Büyük Ata Ortaokulu'ndan Efe Arda Demir oldu.

Programa Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.