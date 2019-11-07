Medical Park Ordu Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi aldı

Medical Park Ordu Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri Ordu ilinde karşılayan tek özel hastane olarak “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

Medical Park Ordu Hastanesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bildirimde, Medical Park Ordu Hastanesinin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için gerekli kriterlere uygun olduğunun tespit edildiği ifade edilerek, “Medical Park Ordu Hastanesinin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almaya hak kazanarak uluslararası seviyede sağlık hizmeti sunmaya yeterliliği belgelenmiştir” denildi.

Konu hakkında açıklama yapan Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ulvi Güney, şunları kaydetti: “Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz, çağın gereksinimlerine uygun teknolojik cihaz donanımımız ve güler yüzlü hizmet anlayışımız ile yıllardır uluslararası hastalara hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek hastanelerin uyması gereken kriterleri ve gerekli koşulları uygun olarak zaten çok önceden beri bu konuda kendisini hazırlamış bir hastane olarak yönetmeliğe uygun olduğumuz için bakanlığa başvurumuzu yaparak yetki belgemizi aldık. Bu anlamda Ordu'da bu belgeyi almaya hak kazanmış tek özel hastane olmanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız. Bugüne kadar Gürcistan, Almanya, Hollanda, Avusturya, Afrika ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanından gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunduk. Bundan sonra da sağlık turizmi alanında şehrimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz."