Melet Irmağı'nda makineli çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ordu'daki Melet Irmağı'nda yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu çerçevede DSİ, Ordu'ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesine, derelerdeki taşkın riskini de azaltmayı sürdürüyor. Ordu'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Taşkınlarla mücadele çalışmaları önem arz ediyor

DSİ'den yapılan açıklamada, dünyada iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejiminin de değiştiği belirtilerek, artık anlık kuvvetli yağışların daha şiddetli, daha sık görüldüğü, bu sebeple de taşkın riskinin artmakta olduğu ve taşkın koruma projelerinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, suyun israfını önlemek ve taşkınları önlemek maksadıyla yürütülen çalışmaların imkanlar dahilinde devam edeceği belirtildi.

Ordu'da bulunan ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölgesi sınırını oluşturan Melet Irmağı'ndaki rüsubatın temizlenmesi için 2019 yılı içerisinde idari imkanlarla çalışma başlatıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Çalışmalar kapsamında 100 metre genişlikteki dere yatağında geçici çalışma yolları oluşturulmuştur. Devam etmekte olan makineli çalışmalarla, dere yatağından çıkan malzemenin bir kısmı ile mevcut seddelerin güçlendirilmesi yapılmakta olup, kalan malzeme 9 kilometre mesafedeki dolgu alanına taşınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca çalışmalara, 1 adet beko, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet greyder, 3 adet kamyon, 1 akaryakıt tankeri ile devam edildiğini, çalışmalar esnasında görevli mühendis, tekniker, operatör ve şoför toplam 9 adet personelin etkin olarak çalıştığını sözlerine ekledi.