Melet Köprüsü tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki trafiğin omurgası olan Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar tamamlandı.

Hizmete açılmaya gün sayan 236 metrelik alternatif köprü Samsun-Merzifon- Çorum-Ankara güzergâhlarıyla Türkiye'nin ana ulaşım şebekesine bağlanarak ülke içi ulaşımı sağladığı gibi Türkiye'yi Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine, Orta Asya'ya, Rusya Cumhuriyetine, sayısız il ve ilçeye hizmet verecek.

Yeni alternatif olarak yapılan köprünün çevre illerin ve ilçelerin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, diğer yerlerdeki çalışmaların da tamamlanmasıyla alternatif yeni köprünün trafiğe açılacağını belirtti.