Melet meyve bahçesine dönüştü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir zamanlar çöp dökülen Melet arazisi bugün yeşil bahçeye döndü. Daha önceleri kaderine terk edilen alanlar, yapılan düzenlemelerle modern bir görünüm kazanırken bölgede dikelen ağaçlarda ilk meyvelerini vermesi ile güzelliğine güzellik katıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Melet'i Ordu'ya yakışır bir görünüme kavuşturmak adına yaptığı proje ile bölgede değişim ve dönüşüm devam ediyor. Irmakta yapılan ıslah çalışmalarının yanında yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam merkezi oluyor.

Ordu yeni bir sosyal yaşam alanı kazandı

Karadeniz sahil yolu ile çevre yoluna yapılan alternatif Melet Köprüsü arasında kalan 60 bin metrekare alanda uygulanan projenin ilk etabında 7 bin 559 metrekarelik alan tamamlandı. Bu kapsamda 1.253 metrekare yürüyüş yolu, 5 bin 740 metrekare yeşil alan, 193 metrekare alanda çocuk oyun grubu ve çok amaçlı spor sahası, 445 metre ahşap korkuluk, 12 adet kamelya ve 10 adet piknik masası, 1 adet 260 metrekare kültür otağı ve 1 adet bay, bayan ve engelli wc inşa edildi.

Dikilen ağaçlar ilk meyvelerini verdi

Büyükşehir Belediyesi alan üzerinde ayrıca ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Yaprak dökmeyen manolya, ipek ağacı, burgulu alev, söğüt, lale ağacı, hatmi, sığla, mazı, limon servinin yanı sıra armut, elma, erik, vişne, portakal, mandalina, limon ve duttan oluşan 64 adet meyve fidanı toprakla buluştu. Melet'te dikilen meyve ağaçları ise ilk meyvelerini verirken alan modern bir görünüm kazandı.