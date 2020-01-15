Memurlar bordo yaktı

Ordu'da Türkiye Kamu-Sen üyesi memurlar, maaşlara yapılan zamlara tepki göstererek, bordro yaktılar.

Ordu'da, bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen üyesi memurlar, maaşlara yapılan zamları yetersiz bulduklarını belirterek, Köprübaşı mevkinde toplanıp eylem yaptılar. Yaklaşık 50 memurun, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle yer aldığı eylemde, yapılan zamların yetersiz olduğunu belirtilerek, maaş bordroları ateşe verildi.

Burada memurlar adına basın açıklamasında bulunan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Fatih Kalender Zengin, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, belirterek, “Acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz. Malum konfederasyon ise durumdan hoşnut olacak ki, eriyen maaşlara, unutulan 3600 ek gösterge vaadine, yardımcı hizmetlilere, haksızlıkların kaynağı mülakata, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine, gelir vergisi mağduriyetine, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına dair tek bir kelime etmiyor. Milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar da kendi ateşlerini, milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir” dedi.

Konuşmanın ardından memurlar, maaş bordrolarını yakarak, eylemlerini sürdürdüler.