Menderesler kirlenmeyecek

Son yıllarda turizmde cazibe merkezi haline gelen Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nın menderesleri, koruma altına alınıyor.

4 mevsim ilgi odağı olan Perşembe Yaylası'na, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda OSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir alt yapı sistemi kazandırmak için kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı. Proje kapsamında toplam 4 bin 200 metre kanalizasyon hattının yapılacağı Perşembe Yaylası'nda bugüne kadar bin 600 metre hattın imalatı yapıldı.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, yapımına başlanan kanalizasyon hattıyla atık suların mendereslere ve su kaynaklarına zarar vermeyeceğini söyledi. Genel Müdürü Murat Us, “Doğal güzelliğinin yanı sıra Türklerin Ordu'ya ilk giriş kapısı olarak tarihimizde önemli bir yeri olan Perşembe Yaylası, son yıllarda cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bizler de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda buranın güzelliklerini korumak amacıyla bir dizi çalışmalar başlattık. Proje kapsamında Perşembe Yaylası'na toplam da 4 bin 200 metre kanalizasyon hattı döşenecek. Projede bugüne kadar ekiplerimiz bin 600 metre hattın imalatını tamamlandı. Bu çalışmayla Perşembe Yayla merkezindeki hanelerin ve iş yerlerinin atık suları bölgeden sistemli bir şeklide uzaklaştırılarak mendereslere ve su kaynaklarına zarar vermesi engellenecek” dedi.