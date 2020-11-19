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Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası, kar yağışı ile beyaza büründü.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası, kar yağışı ile beyaza büründü.


Ordu'nun sahil kesimlerinde günler etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Aybastı ilçesinde bulunan bin 500 rakımlı, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde bazı yüksek kesimlerde de kısa süreli etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

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