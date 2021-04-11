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Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kumsalı dalgalardan korumak amacıyla yapılan mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kumsalı dalgalardan korumak amacıyla yapılan mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.


Mendirek kayalıklarında mahsur kalan köpeği gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, donma tehlikesi geçiren köpeği kısa sürede mahsur kaldığı noktadan aldı.


Ekiplerin bir süre yakından ilgilendiği köpek daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürüldü.

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