Merhum gazeteciler mezarları başında anıldı

Ordu'da geçmişten günümüze hayatını kaybeden gazeteciler, mezarları başında anıldı.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından, vefat eden gazeteciler için Çakal Çıkmaz ve Güzelyalı Asri Mezarlığında anma programı düzenlendi. Anma programına katılan Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, anma programının bir vefa örneği olduğunu belirterek, vefanın beşeri hayatın içerisinde hakim olması gerektiğini ifade etti. Konuşmasının devamında merhum gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yardımcısı Yaman, mahalli basın ve yaygın basında yer etmiş, belirli hizmetleri bulunan gazetecilerin hatıralarını ve meslek tecrübelerini gençlere bırakması gerektiğini vurguladı.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, bilgi paylaşımının kutsal bir görev olduğunu belirtti. Konuşmasında merhum gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Tezcan, “İnsan geldiği gibi en azından tekrar dönüşü yaşayacaktır. Çünkü insan öldü ve eseri kaldı. Dolayısıyla biz burada bugün sade sembolik olarak değil gerçekten kalben buradayız. Çünkü bu insanlar bir şeyler bırakmışlar ki bize aslında örnek olmuşlar ders olmuşlar. Biz bu anlatımdan ders çıkarmamız önemli olan. Bildiğini insanlarla paylaşmak bilmek kadar kutsaldır. Güzel insan bunu yaparak dünyayı terk etmiş. Nur içinde yatsın ruhu şad olsun diyorum. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum” diye konuştu.

Programı düzenleyen Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen de her yıl ebediyete intikal etmiş tüm gazetecileri andıklarını hatırlatarak, “Temsili olarak anma törenimize Bilal Köyden büyüğümüzden başladık. Bilal Köyden'den başlamamızın sebebi de biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de ilk köy gazetesini çıkaran, üstelik kendi yaptığı el yapımı makineyle çağ açan büyüğümüzdür. Bu manada kendisini burada anıp, hem de unutmadığımızı göstermek istedik. Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Buradan sonra diğer mezarlıkta ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi de ziyaret edeceğiz” dedi.

Programda, merhum gazeteciler için dualar okunurken, mezarlarına ise karanfil bırakıldı. Programa ayrıca, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Şahin Sevinç, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Altınordu Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Adem Kalafat ve gazeteciler katıldı.