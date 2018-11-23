İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merhum öğretmenlere vefa

Ordu’nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinleri kapsamında, vefat etmiş olan öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Ordu'nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinleri kapsamında, vefat etmiş olan öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.


Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve okul müdürleri hazır bulundular. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okuyarak merhum öğretmenlerin ruhuna hediye edildi. Görev arkadaşlarına dualar ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Arkadaşlarımıza Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezarlarını ziyaret etmek istedik ve bundan sonra her yıl bu ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.