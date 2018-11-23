Merhum öğretmenlere vefa

Ordu'nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinleri kapsamında, vefat etmiş olan öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve okul müdürleri hazır bulundular. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okuyarak merhum öğretmenlerin ruhuna hediye edildi. Görev arkadaşlarına dualar ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Arkadaşlarımıza Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezarlarını ziyaret etmek istedik ve bundan sonra her yıl bu ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.