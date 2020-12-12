Meslek liseleri sektör iş birliği protokolü imzalandı

Protokol imza töreninde konuşan Oda Başkanı Bahadır Baş, “Meslek liseleri ülkemiz için çok önemli. Muhasebe mesleğine öğrenci taşıyan mesleki ve teknik Anadolu liseleri önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bu okullarda yetişen öğrenciler muhasebe mesleğine kolay adapte oluyorlar. Hepimizin mali müşavir olması gerekmiyor. Ara elemana muhasebe sektörünün çok ihtiyaçı var. Meslek lisesi mezunları ara eleman olabilirler ama daha çok aranan eleman olmalılar. Bu nedenle biz Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası olarak bu liselerle her zaman iş birliği içerisindeyiz. Eğitimler, seminerler düzenleyerek öğrencilere mesleği tanıtmaya çalışıyoruz, bürolarımızda öğrencilere staj imkanı sağlayarak mesleğe ilk adımı atmalarını sağlıyoruz, okullarımıza çeşitli yardımlar yapıyoruz, elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz. Meslek liseleri ile hep dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Okul Müdürü Yılmaz Özcan ise, “Bugün Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında 'Meslek Liseleri Sektör İşbirliği' protokolü imzalıyoruz. Oda Başkanımız Bahadır Baş ve Oda Yönetim Kuruluna bu iş birliği için okulum adına teşekkür ediyorum. Biz bu işbirliği ile odamızın yöneticilerini okulumuzda ağırlamak, öğrencilerimiz ile buluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizin muhasebecilik, mali müşavirlik mesleğini tanımalarını istiyoruz. Okulda aldıkları eğitimin yaşamlarında onlara neler kazandırabileceğini canlandırmalarını istiyoruz. Odamız ile yaptığımız iş birliği en çok bu konuda öğrencilerimize katkı sağlayacaktır. Başkanımın ifade ettiği gibi aranan eleman , aranan muhasebeci yetiştirmek bizler çok önemli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak “Meslek Liseleri Sektör İşbirliği” protokolü imzalandı.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Fatsa Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor takımları için hazırlanan ve üzerinde Ordu Mali Müşavirler Odası logosunun yer aldığı 20 adet formayı okul müdürüne teslim ettiler.