‘Mesudiye goliti' tescillendi

Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda askerlerin temel gıdası olan Ordu'ya özgü "Mesudiye goliti", Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucunda coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Tescil işlemiyle birlikte Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısı 13'e yükseldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendine has özellikleriyle kent kültüründe yer edinmiş ürünleri şehrin gastronomisine kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mesudiye Belediyesi'nin girişimleriyle Mesudiye kuru ekmeği "Mesudiye goliti", Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Aralık 2022 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Ordu'da tescilli ürün sayısı 13'e çıktı

Mesudiye golitinin coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 13'e çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması ve son olarak Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması tescillenmişti.

Yüzyıllardır üretiliyor

Tarihin en iyi gıda buluşlarından olan ve bayatlamadan iki yıl kalabilen golit ekmeği, savaşlarda, uzun deniz yolculuğunda ve köylünün rençberlik dönemlerinde özel koşullarda saklamadan yenilebiliyor. Ekmek bölgede binlerce yıldır üretiliyor. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda Türk askerlerinin temel gıdası olan golit ekmeği, suya batırılarak yumuşatılmış ve öyle yenmiştir. Çok çeşitleri olsa da genelde yuvarlak simit şeklinde yapılan golit ekmeği, yüz yıllardır köy ve yaylalarda köy fırınlarında yapılıyor. Mesudiye'de yapılan golit ekmeklerini çuvallarla yaşadıkları şehir ve ülkelere götüren vatandaşların ise ekmeğin tanıtımda büyük katkıları oldu.