Mesudiye ışıl ışıl

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mesudiye ilçe merkezinde gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmalarıyla Mesudiye'nin çehresi değişti. Cadde ve sokakların ışıl ışıl olduğu ilçede vatandaşlar yapılan çalışmalarla büyük sevinç yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yürüttüğü yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Tarımdan ekonomiye, ulaşımdan alt yapıya önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi kent estetiğine de büyük önem veriyor.

Bu kapsamda Mesudiye ilçesinde cadde ve sokaklar günün ihtiyaçlarına uygun modern ışıklarla donatıldı. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen çalışmalarla tek konsollu dekoratif aydınlatmalardan oluşan 80 adet direk kurularak vatandaşın kullanımına sunuldu.

Başkan Gül'den teşekkür

Mesudiye'de hayata geçirilen ışıklandırma çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını aktaran Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye'nin çehresinin değiştiğini söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mesudiye'ye önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Başkan Gül, “Ordu Büyükşehir Belediyemiz Mesudiye'de çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. İlçemiz ışıl ışıl oldu. En başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey'e ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Mesudiye merkezimizin alt yapısını ve asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediyemiz aracılığı ile bitirmiştik, son olarak ışıklandırma çalışmaları ile ilçe merkezimiz modern bir kimlik kazandı. Mesudiye'mize ayrı bir vizyon katan bu çalışma da emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

19 ilçede çalışma var

Büyükşehir Belediyesinin bu alanda yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, aydınlatma çalışmalarının 19 ilçede sürdürüldüğünü belirtti. Daire Başkan Gündoğar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in himayelerinde aydınlatma çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Sahil ilçelerimizin yanı sıra Kumru, Gölköy ve şimdi ise tarihi ve doğal güzellikleriyle bildiğimiz Mesudiye'de ilçemizde de aydınlatma çalışmalarımızı tamamladık. Mesudiye ilçelerimizin caddeleri ışıl ışıl oldu. Bundan sonraki süreçte de diğer ilçelerimizde bu çalışmalarımız devam ettireceğiz. Bu çalışmaları yaparken malzemeleri alıp tüm işçiliği kendimiz yapıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar memnun

Mesudiye ilçesinde gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasını değerlendiren vatandaşlar da yapılan çalışma dolayısıyla büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, “Mesudiye ilçemiz için çok önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma her yer ışıl ışıl oldu. Mesudiye'ye değer katan bu çalışmalara vesile olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandılar.