Mesudiye ve Gölköy'de aşırı yağış etkili oldu

Ordu'da etkili olan şiddetli yağmur Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde tahribata neden oldu. İmkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, benzeri olayların tekrar yaşanmaması için düğmeye bastı.

Aşırı yağış nedeniyle Mesudiye ve Gölköy ilçelerinde çamur, taş ve balçık yüzünden yağmur giderleri tıkanarak ilçe merkezinde taşkınlara neden oldu. İlçelerde oluşan tahribatın izleri silinmeye çalışılırken büyükşehir imkânlarını seferber etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, bundan sonra yaşanabilecek afetlerin bu boyuta gelmemesi noktasında gerekli gayretlerin sarf edileceğini belirtti.

Gerekli tedbirler alındı

Yaşanan sel felaketi sonrası gerekli eksikliklerin tespit edilerek önlemlerin alındığını belirten Genel Sekreter Alp, “Yaşanan yağışlar nedeniyle gerçekleşen sorunların neden kaynaklandığını bizzat inceleme yaparak gördük. Arazide yaşanan sorunların neler olduğunu tek tek gözlemledik. Olayların aslında altyapı eksikliklerinden gerçekleştiğinin tespitini yaptık. Fındık bahçelerinden sökülen ağaçlar, menfezlerin altını tıkayarak suların yola taşmasına sebep olmuş. Böylece yollarda tahribat ve göllenmeler yaşanmış. Ama çok kısa sürede bütün ekiplerimiz yönlendirildi. Başkanlarımız, kaymakamlarımız gece sabaha kadar o ekibin başında olayı tolerans ettiler. Tekrar bu tür olayların yaşanmaması adına tekniğine uygun projelendirmeler yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak. Yine aynı olaylara meydan vermemek için köprü geçişlerinde hava payları bırakılacak, dere yataklarında ne tür menfez gerekiyorsa ona göre altyapı gerçekleştirilecek. Biz de kendi birimlerimize gerekli talimatları verdik ve önlemlerimizi aldık. Şuanda büyük oranda problem çözüldü. Bundan sonraki sıkıntıların da bu boyuta gelmemesi noktasında gerekli gayretleri sarf edeceğiz” diye konuştu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Mesudiye Belediye Başkan Vekili Zeynel Gürel'in de eşlik ettiği incelemeler sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal ile yaşanan afete yönelik istişare toplantısı gerçekleştirdi.