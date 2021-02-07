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Meteoroloji'den Ordu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı uyarıda, Ordu'da şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli rüzgarın yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yapılan uyarıda fırtınanın 9 Şubat tarihine kadar etkili olacağına dikkat çekilerek, “Güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgarın İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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