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Metrelerce yükle trafikte tehlikeli yolculuk

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir kamyonetin kendisinden daha fazla yükle trafikte seyretmesi, sürücüleri tedirgin etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kamyonetin kendisinden daha fazla yükle trafikte seyretmesi, sürücüleri tedirgin etti.


Altınordu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden bir kamyonetin kasasına yüklenen yükler, sürücüleri korkuttu. Büyük çuvalların içerisinde hurda malzemelerin olduğu tahmin edilen ve kendinden büyük yükle trafikte seyreden kamyonet, yanında geçen özellikle otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoldan yüksekliği yaklaşık 5 metre olan ve yüklerin de düzgün şekilde bağlanmadığı görülen kamyonet, trafikte tehlike oluşturdu.

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